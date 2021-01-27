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Футболіста зарізали у нічній бійці: 21-річний гравець вийшов з другом в магазин

27 січня, 13:14

Олена Павлова Олена Павлова

Колишній гравець "Іртиша" Єгор Дробиш не дожив до лікарні

У ніч на 27 січня в Росії було вбито 21-річного футболіста, колишнього гравця "Іртиша" Єгора Дробиша – повідомила пресслужба клубу. Місцеві ЗМІ повідомляють, що він міг стати жертвою нічної бійки. Раніше ми писали, що футболіста побили до смерті за помилку під час матчу.

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Єгор Дробиш

Єгор Дробиш

Підтвердження загибелі Дробиша під час бійки з'явилося на офіційному сайті Слідчого комітету Росії в Омській області: "СУ СК Росії по Омській області відкриті кримінальні справи за фактами вбивства і замаху на вбивство".

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За попередніми даними, близько 2 годин 20 хвилин ночі Єгор Дробиш разом зі своїм приятелем вийшов до магазину. На вулиці у хлопців стався конфлікт з невідомим чоловіком. Він напав на них з ножем, завдав кілька поранень і втік. 21-річний молодик помер на місці, другий потерпілий госпіталізований, за його життя борються лікарі.

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Зазначається, що Дробиш починав професійну кар'єру в омському "Динамо". У 2019 році гравець перейшов до "Іртиша". У вересні 2019 року футболіст і клуб розірвали контракт, після чого він перебував у пошуках нової команди.

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