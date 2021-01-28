Юну зірку футболу вбили через велосипед

Трагічний інцидент стався позавчора в столиці Ірландії. 16-річний футболіст команди "Богеміан" Джош Данн був убитий у вуличній сварці. Талановитий спортсмен і його друг виявилися випадковими свідками того, як злодій на скутері викрадав велосипед. При цьому власник велосипеда і ще одна людина його наздоганяли, а Джош просто спробував примирити сторони, але отримав кілька ударів ножем.

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Тим часом в Росії футболіста зарізали в нічній бійці.

Про драматичний випадок повідомило видання The Irish Sun.

Клуб висловив співчуття родині юного спортсмена, назвавши його найталановитішим і найулюбленішим гравцем команди. Друг Джоша, який також намагався заспокоїти супротивні сторони, з ножовими пораненнями перебуває в лікарні. Поліція проводить розслідування і вже знайшла вбивцю: він також звернувся до медиків після поранень.

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На місце трагедії знайомі Данна несуть квіти, щоб вшанувати його пам'ять. У Дубліні збирають кошти, щоб допомогти родині оплатити похорон.

Джош виступав на позиції форварда, до нього вже проявляли інтерес клуби шотландської Прем'єр-ліги.

Раніше футболіста побили до смерті за помилку під час матчу.

Днями в підтримку українця, побитого в Парижі, висловилися й відомі спортсмени:

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