Останнім часом він був щасливий: раптово помер ексгравець Аякса

Триразовий чемпіон Нідерландів Джоді Лукокі помер у 29 років, останнім часом футболіст відновлювався після травми та збирався шукати новий клуб

Лукокі розпочинав свою кар'єру в Аяксі / Фото: Офіційний сайт ФК "Аякс"

Сьогодні стало відомо про смерть колишнього півзахисника Аякса та збірної Демократичної Республіки Конго Джоді Лукокі. Причина смерті 29-річного футболіста невідома. Раніше ми писали, що українського футболіста вбили рашисти.

Як пише AD, останнім часом Джоді був щасливий, тому що майже відновився після серйозної травми та мав намір шукати собі новий клуб.

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За час своєї ігрової кар'єри Лукокі виступав у складі Аякса, Зволле, Лудогорця та Єні Малатьяспора.

У складі амстердамців він провів 35 матчів у всіх турнірах та тричі ставав чемпіоном Нідерландів.

Цей гравець Jody Lukoki пройде в 29-му році.



Rest in Peace, Jody - AFC Ajax (@AFCAjax) May 9, 2022

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Останнім клубом Джоді став Твенте, за який він не зміг зіграти через пошкодження. У лютому 2022 року Лукокі став вільним агентом