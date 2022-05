В последнее время он был счастлив: внезапно умер экс-игрок Аякса

Сегодня стало известно о смерти бывшего полузащитника Аякса и сборной Демократической Республики Конго Джоди Лукоки. Причины смерти 29-летнего футболиста неизвестны. Ранее мы писали, что украинского футболиста убили рашисты.

Как пишет AD, в последнее время Джоди был счастлив, так как почти восстановился после серьезной травмы и намеревался искать себе новый клуб.

За время своей игровой карьеры Лукоки выступал в составе Аякса, Зволле, Лудогорца и Ени Малатьяспора.

В составе амстердамцев он провел 35 матчей во всех турнирах и трижды становился чемпионом Нидерландов.

Our former player Jody Lukoki has passed away at the age of 29.



Rest in Peace, Jody