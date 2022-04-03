Тіла знайшли у братській могилі. Футболіста та його батьків убили рашисти

Біля Мотижина було знайдено тіло 25-річного Олександра Сухенка. Колишнього футболіста клубу Чайка, котрий виступав у Другій лізі чемпіонату України.

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Футболіста було вбито російськими окупантами разом з батьками. Їхні тіла знайшли у братській могилі.

Його мати Ольга Сухенко була старостою села Мотижин, а батько Ігор президентом місцевого футбольного клубу Колос.

Родина Сухенків була до останнього у селі та допомагала односельчанам продуктами та ліками.

23 березня фашисти викрали Ігоря та Ольгу. А потім забрали й Олександра.

Як розвивалися події від початку війни та до викрадення, розповіла дівчина футболіста Даша. Вона опублікувала пост у Instagram.

"Я хочу розповісти свою історію. Я хочу, щоб усі знали.

Щойно 24 числа ми почули вибухи, було вирішено збирати речі та їхати до Сашка додому, до села Мотижин Київської області. Ми вірили та сподівалися що там буде спокійно. Так і було до певного моменту, поки до села не зайшли російські танки з символікою V. З цього моменту все змінилося, ми прокидалися та засипали під вибухи, нам повідомляли жахливі новини.

І його це ні на мить не налякало, не зламало. Він робив усе, аби допомогти. І він помагав. Як і вся його родина. До останього. Поки не прийшли орки до їхнього дому.

Сашко сказав, що не боїться їх, і гідно вів з ними діалог. Вони здалися йому людяними. Поки цього ж дня, 23 березня, вони не приїхали ще, цього разу за батьками Сашка. Пообіцяли, що повернуть їх живими. Але вони знову з'явилися, забрали мого Сашка", – написала Даша 25 березня.