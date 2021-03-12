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В Криму скаржаться на Україну: "Українці кажуть, що це їх територія і забороняють грати в РФ"

12 березня, 11:44

Олена Павлова Олена Павлова

Глава футболу на півострові веде переговори з УЄФА

Глава так званого Кримського футбольного союзу Юрій Ветоха поскаржився, що півострові, анексованому Росією, не можна проводити матчі через заборону України. А раніше окупанти в Криму залишилися без "футбольних" грошей.

"Формуляр УЄФА свідчить, що російські футбольні клуби не можуть грати на території Криму офіційних матчів. Як трактувати офіційний матч – незрозуміло. У 2018 році "Анжи-2" і саратовський "Сокіл" зіграли в нашому неофіційному зимовому кубку, і за запитом України був розгляд УЄФА", – розповів Ветоха "Чемпіонату"

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Юрій Вєтоха

Юрій Вєтоха

Чемпіонат невизнаних збірних

"Не те щоб збірну Криму туди не допустили. Ми консультувалися з УЄФА з цього питання. Вони кажуть, що ми визнані і маємо спеціальний статус, але грати нам не рекомендують. Ми не беремо участі, оскільки чекаємо вирішення питання".

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Ввести клуби до складу Росії

"Сьогодні УЄФА забороняє нам вести переговори безпосередньо з Росією і федерацією футболу України. Статут УЄФА свідчить, що збірна однієї з асоціацій може вийти з однієї асоціації з її добровільної згоди, а інша повинна її прийняти. А українці чітко говорять, що це їх територія і федерація, тому забороняють нам грати в РФ"

Стадіон в Армянську/Фото: @KrimRt

Стадіон в Армянську/Фото: @KrimRt

Раніше екс-футболіст сімферопольської "Таврії" згадав, як Крим захопили "зелені чоловічки"."Прибув російський спецназ і почав стріляти в людей", – розповів швед Густав Свенссон.

Відео: president.gov.ua

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