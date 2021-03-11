Окупанти в Криму залишилися без "футбольних" грошей: "В мішках ж їх не привезуть"

Бос, так званого, "Кримського футбольного союзу", створеного після анексії українського півострова Росією, поскаржився на гостру нестачу грошей через санкції до РФ.

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"Чи допомагає УЄФА матеріально? Ні. За весь час був один мільйон (євро – Ред.), який, на жаль, був прописаний нам і Кримській федерації в Херсоні (легітимній асоціації футболу Криму, що нині базується на материковій території України, – Ред.). Але через санкції вони не можуть нам переслати. Це єдиний раз, коли УЄФА не виконала рішення виконкому і не змогла фізично передати гроші. В мішках ж їх ніхто не привезе, а жоден наш банк на території Криму не приймає іноземні гроші. За цей час, якщо не помиляюся, в 2016 році вони нам надіслали 676 м'ячів, які ми роздали всім дитячим спортивним школам. Спасибі величезне їм за це", – заявив президент "КФС" Юрій Вєтоха "Чемпіонату"