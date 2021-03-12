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В Крыму жалуются на Украину: "Украинцы говорят, что это их территория и запрещают играть в РФ"

12 марта, 11:44

Елена Павлова Елена Павлова

Глава футбола на полуострове ведет переговоры с УЕФА

Глава так называемого Крымского футбольного союза Юрий Ветоха пожаловался, что полуострове, аннексированном Россией, нельзя проводить матчи из-за запрета Украины. А ранее оккупанты в Крыму остались без "футбольных" денег.

"Формуляр УЕФА гласит, что российские футбольные клубы не могут играть на территории Крыма официальных матчей. Как трактовать официальный матч – непонятно. В 2018 году "Анжи-2" и саратовский "Сокол" сыграли в нашем неофициальном зимнем кубке, и по запросу Украины было разбирательство УЕФА", – рассказал Ветоха "Чемпионату"

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Юрий Ветоха

Юрий Ветоха

Чемпионат непризнанных сборных

"Не то чтобы сборную Крыма туда не допустили. Мы консультировались с УЕФА по этому вопросу. Они говорят, что мы признаны и имеем специальный статус, но играть нам не рекомендуют. Мы не участвуем, так как ждем решение вопроса".

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Ввести клубы в состав России

"Сегодня УЕФА запрещает нам вести переговоры напрямую с Россией и федерацией футбола Украины. Устав УЕФА гласит, что сборная одной из ассоциаций может выйти из одной ассоциации по ее добровольному согласию, а другая должна ее принять. А украинцы четко говорят, что это их территория и федерация, поэтому запрещают нам играть в РФ"

Стадион в Армянске/Фото: @KrimRt

Стадион в Армянске/Фото: @KrimRt

Ранее экс-футболист симферопольской "Таврии" вспомнил, как Крым захватили "зеленые человечки". "Прибыл российский спецназ и начал стрелять в людей", – рассказал швед Густав Свенссон.

Видео: president.gov.ua

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