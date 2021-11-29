Цього року Неймара вже не побачимо: подробиці травми зірки ПСЖ

Бразильський нападник Парі Сен-Жермен Неймар може більше не зіграти у 2021 році. Футболіст отримав серйозну травму у поєдинку проти Сент-Етьєна

Неймар покинув поле на ношах / Фото: REUTERS

Неймар уникнув підкату суперника, але невдало оступився, через що його гомілка вивернулася в неприродному становищі.

У понеділок він має пройти обстеження, яке визначить точний характер травми, але первинний огляд медиками показав сильне розтягнення зв'язок. Фанати та й керівництво клубу сподіваються, що футболіст уникне перелому.

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Якщо діагноз підтвердиться, Неймар пропустить близько шести тижнів. Це означає, що цього року на полі бразильця ми вже не побачимо, пише RMCsport.

Видання припускає, що Неймар повернеться 10 січня 2020 року. Бразилець пропустить сім матчів – п'ять у чемпіонаті Франції, один у Лізі чемпіонів та ще один – у Кубку Франції.

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Раніше ми писали, що Неймар журиться: у жахливій авіакатастрофі загинула улюблена співачка зірки світового футболу.