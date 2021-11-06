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Неймар горює: у жахливій авіакатастрофі загинула улюблена співачка зірки світового футболу

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
6 листопада, 12:07
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У п'ятницю, 5 листопада, внаслідок авіакатастрофи загинула володарка "Латинської Греммі" Марілія Мендонса. Шанувальник її творчості бразилець Неймар відреагував на загибель співачки
Неймар не може повірити в загибель улюбленої співачки
Неймар не може повірити в загибель улюбленої співачки / Фото: Instagram

Літак із 26-річною артисткою та ще чотирма пасажирами розбився між Гоянією, де народилася Мендонса, та невеликим містом Каратинга, розташованим на північ від Ріо-де-Жанейро, повідомляє The Associated Press.

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Літак упав прямо під водоспадом, вцілілих на місці авіакатастрофи не виявилося.

Новина про загибель артистки сколихнула всю Бразилію, не залишивши осторонь її шанувальників, серед яких зірка бразильського футболу Неймар.

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"Ви внесли своє ім'я в історію Бразилії та всього світу.

Я буду вічним шанувальником. Спочивай з миром", – опублікував пост у Instagram Неймар.

У публікації Неймар розмістив відео зі свого дня народження, де співачка присвятила форварду збірної Бразилії пісню.

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