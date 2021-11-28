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Страшна травма Неймара: нога вивернулася як гума

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
28 листопада, 16:25
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Гостьову перемогу ПСЖ над Сент-Етьєном з рахунком 3:1 затьмарило страшне ушкодження бразильського форварда парижан Неймара – він навряд чи зможе незабаром повернутися у стрій
Неймара зламали в чемпіонаті Франції
Неймара зламали в чемпіонаті Франції / Фото: Twitter

Уболівальникам ПСЖ радіти б – їхня команда зміцнила лідерство в чемпіонаті Франції, здолавши на виїзді Сент-Етьєн 3:1 (Маркіньос, 45+2, 90+1, Ді Марія, 79 – Буанга, 25). Але які тут можуть бути веселощі, якщо наприкінці поєдинку зламали Неймара...

На 84-й хвилині Неймара збив у підкаті гваделупський захисник Сент-Етьєна Масон. При цьому нога бразильської зірки ПСЖ вивернулася неприродним чином, він з моторошною гримасою болю завалився на газон і розплакався.

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Самостійно звестися на ноги Неймар, який травмував кісточку, не зміг. З поля його, усього в сльозах, винесли на ношах. Замість бразильця на заміну вийшов Ебімбе.

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При цьому фанати Сент-Етьєна ще й освистували Неймара, коли того виносили, хоча бразилець аж ніяк не не симулював.

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Найближчим часом ПСЖ доведеться обійтися без Неймара, але ступінь ушкодження та терміни відновлення назвуть пізніше.

Додамо, що всі три голи у ворота Сент-Етьєна ПСЖ забив після передач Мессі.

Раніше ми писали, що Неймар у жалобі: у жахливій авіакатастрофі загинула улюблена співачка зірки світового футболу.

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