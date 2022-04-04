До лікарні ходив уночі. У тренера збірної Нідерландів онкологія

Знаменитий голландський тренер Луї ван Гал хворий на рак, але це не завадило фахівцеві вивести національну збірну на чемпіонат світу

Луї ван Гал - один з найуспішніших тренерів в історії Нідерландів / Фото: REUTERS

Головний тренер збірної Нідерландів Луї ван Гал зізнався, що бореться з раком простати.

Розповідаючи про проблему зі здоров'ям, ван Гал повідомив, що мав досить агресивну форму раку, і подякував персоналу лікарні, в якій проходив лікування.

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"Під час перебування на посаді головного тренера національної команди мені доводилося йти вночі, щоб лягти в лікарню. І гравці досі про це не знали. Вони думали, що я здоровий. Але це не так", – розповів ван Гал на телеканалі RTV 4 Live.

Попри хворобу, Ван Галу вдалося вивести команду на чемпіонат світу в Катарі. На груповому етапі Нідерландам належить зіграти зі збірними Еквадору, Сенегалу та Катару.

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Луї ван Галу 70 років. Ось його командні здобутки на посаді головного тренера.

Аякс

Чемпіон Нідерландів: 1993/94, 1994/95, 1995/96

1993/94, 1994/95, 1995/96 Володар Кубка Нідерландів: 1992/93

1992/93 Власник Суперкубку Нідерландів: 1993, 1994, 1995

1993, 1994, 1995 Переможець Ліги чемпіонів: 1994/95

1994/95 Володар Кубка УЄФА: 1991/92

1991/92 Власник Суперкубку УЄФА: 1995

1995 Власник міжконтинентального кубка: 1995

Барселона

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Чемпіон Іспанії: 1997/98, 1998/99

1997/98, 1998/99 Володар Кубка Іспанії: 1997/98

1997/98 Власник Суперкубку УЄФА: 1997

АЗ Алкмар

Чемпіон Нідерландів: 2008/09

Баварія

Чемпіон Німеччини: 2009/10

2009/10 Володар Кубка Німеччини: 2009/10

2009/10 Власник Суперкубку Німеччини: 2010

Манчестер Юнайтед

Володар Кубка Англії: 2015/16

Збірна Нідерландів