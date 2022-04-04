До лікарні ходив уночі. У тренера збірної Нідерландів онкологія

Головний тренер збірної Нідерландів Луї ван Гал зізнався, що бореться з раком простати.
Розповідаючи про проблему зі здоров'ям, ван Гал повідомив, що мав досить агресивну форму раку, і подякував персоналу лікарні, в якій проходив лікування.
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"Під час перебування на посаді головного тренера національної команди мені доводилося йти вночі, щоб лягти в лікарню. І гравці досі про це не знали. Вони думали, що я здоровий. Але це не так", – розповів ван Гал на телеканалі RTV 4 Live.
Попри хворобу, Ван Галу вдалося вивести команду на чемпіонат світу в Катарі. На груповому етапі Нідерландам належить зіграти зі збірними Еквадору, Сенегалу та Катару.
Луї ван Галу 70 років. Ось його командні здобутки на посаді головного тренера.
Аякс
- Чемпіон Нідерландів: 1993/94, 1994/95, 1995/96
- Володар Кубка Нідерландів: 1992/93
- Власник Суперкубку Нідерландів: 1993, 1994, 1995
- Переможець Ліги чемпіонів: 1994/95
- Володар Кубка УЄФА: 1991/92
- Власник Суперкубку УЄФА: 1995
- Власник міжконтинентального кубка: 1995
Барселона
- Чемпіон Іспанії: 1997/98, 1998/99
- Володар Кубка Іспанії: 1997/98
- Власник Суперкубку УЄФА: 1997
АЗ Алкмар
- Чемпіон Нідерландів: 2008/09
Баварія
- Чемпіон Німеччини: 2009/10
- Володар Кубка Німеччини: 2009/10
- Власник Суперкубку Німеччини: 2010
Манчестер Юнайтед
- Володар Кубка Англії: 2015/16
Збірна Нідерландів
- Бронзовий призер чемпіонату світу: 2014