В больницу ходил ночью. У тренера сборной Нидерландов онкология

Знаменитый голландский тренер Луи ван Гал болен раком, но это не помешало специалисту вывести национальную сборную на чемпионат мира

Луи ван Гал - один из самых успешных тренеров в истории Нидерландов / Фото: REUTERS

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал признался, что борется с раком простаты.

Рассказывая о проблеме со здоровьем, ван Гал сообщил, что у него была довольно агрессивная форма рака, и поблагодарил персонал больницы, в которой проходил лечение.

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"Во время пребывания на посту главного тренера национальной команды мне приходилось уходить ночью, чтобы лечь в больницу. И игроки до сих пор об этом не знали. Они думали, что я здоров. Но это не так", – рассказал ван Гал на телеканале RTV 4 Live.

Несмотря на болезнь, ван Галу удалось вывести команду на чемпионат мира в Катаре. На групповом этапе Нидерландам предстоит сыграть со сборными Эквадора, Сенегала и Катара.

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Луи ван Галу 70 лет. Вот его командные достижения на посту главного тренера.

Аякс

Чемпион Нидерландов: 1993/94, 1994/95, 1995/96

1993/94, 1994/95, 1995/96 Обладатель Кубка Нидерландов: 1992/93

1992/93 Обладатель Суперкубка Нидерландов: 1993, 1994, 1995

1993, 1994, 1995 Победитель Лиги чемпионов: 1994/95

1994/95 Обладатель Кубка УЕФА: 1991/92

1991/92 Обладатель Суперкубка УЕФА: 1995

1995 Обладатель Межконтинентального кубка: 1995

Барселона

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Чемпион Испании: 1997/98, 1998/99

1997/98, 1998/99 Обладатель Кубка Испании: 1997/98

1997/98 Обладатель Суперкубка УЕФА: 1997

АЗ Алкмаар

Чемпион Нидерландов: 2008/09

Бавария

Чемпион Германии: 2009/10

2009/10 Обладатель Кубка Германии: 2009/10

2009/10 Обладатель Суперкубка Германии: 2010

Манчестер Юнайтед

Обладатель Кубка Англии: 2015/16

Сборная Нидерландов