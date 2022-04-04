В больницу ходил ночью. У тренера сборной Нидерландов онкология

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал признался, что борется с раком простаты.
Рассказывая о проблеме со здоровьем, ван Гал сообщил, что у него была довольно агрессивная форма рака, и поблагодарил персонал больницы, в которой проходил лечение.
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"Во время пребывания на посту главного тренера национальной команды мне приходилось уходить ночью, чтобы лечь в больницу. И игроки до сих пор об этом не знали. Они думали, что я здоров. Но это не так", – рассказал ван Гал на телеканале RTV 4 Live.
Несмотря на болезнь, ван Галу удалось вывести команду на чемпионат мира в Катаре. На групповом этапе Нидерландам предстоит сыграть со сборными Эквадора, Сенегала и Катара.
Луи ван Галу 70 лет. Вот его командные достижения на посту главного тренера.
Аякс
- Чемпион Нидерландов: 1993/94, 1994/95, 1995/96
- Обладатель Кубка Нидерландов: 1992/93
- Обладатель Суперкубка Нидерландов: 1993, 1994, 1995
- Победитель Лиги чемпионов: 1994/95
- Обладатель Кубка УЕФА: 1991/92
- Обладатель Суперкубка УЕФА: 1995
- Обладатель Межконтинентального кубка: 1995
Барселона
- Чемпион Испании: 1997/98, 1998/99
- Обладатель Кубка Испании: 1997/98
- Обладатель Суперкубка УЕФА: 1997
АЗ Алкмаар
- Чемпион Нидерландов: 2008/09
Бавария
- Чемпион Германии: 2009/10
- Обладатель Кубка Германии: 2009/10
- Обладатель Суперкубка Германии: 2010
Манчестер Юнайтед
- Обладатель Кубка Англии: 2015/16
Сборная Нидерландов
- Бронзовый призер чемпионата мира: 2014