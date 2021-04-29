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В Англії хочуть зупиняти матчі під час Рамадану

29 квітня, 18:48

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

У чемпіонаті Англії збираються робити паузи в матчах під час Рамадану, щоб гравці-мусульмани могли поїсти

Англійська Прем'єр-ліга

Англійська Прем'єр-ліга / Фото: Reuters

Англійська Прем'єр-ліга закликала всіх суддів ліги обговорити питання про припинення вечірніх матчів під час Рамадану, щоб гравці-мусульмани могли розговлятися.

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У понеділок матч Лестер – Кристал Пелас був припинений, щоб Уеслі Фофана та Шейху Куяте могли в слушний час випити енергетичний напій.

Правила АПЛ і раніше дозволяли зробити паузу в грі, якщо капітани обох команд домовилися про це перед грою, але АПЛ хоче, щоб питання прийому їжі і води мусульманами під час Рамадану стало стандартною темою для обговорення перед грою.

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Нагадаємо, що сьогодні відразу два представники Англії зіграють у півфіналі Ліги Європи – Вільярреал приймає Арсенал, а Манчестер Юнайтед грає з Ромою. До речі, на нашому сайті йде онлайн-трансляція матчу МЮ – Рома.

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