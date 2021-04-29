В Англии хотят останавливать матчи во время Рамадана

В чемпионате Англии собираются делать паузы в матчах во время Рамадана, чтобы игроки-мусульмане могли покушать

Английская Премьер-лига / Фото: Reuters

Английская Премьер-лига призвала всех судей лиги обсудить вопрос о приостановке вечерних матчей во время Рамадана, чтобы игроки-мусульмане могли разговляться.

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В понедельник матч Лестер – Кристал Пэлас был приостановлен, чтобы Уэсли Фофана и Шейху Куяте могли в подходящее время выпить энергетический напиток.

Правила АПЛ и раньше позволяли сделать паузу в игре, если капитаны обеих команд договорились об этом перед игрой, но АПЛ хочет, чтобы вопрос приема пищи и воды мусульманами во время Рамадана стал стандартной темой для обсуждения перед игрой.

Напомним, что сегодня сразу два представителя Англии сыграют в полуфинале Лиги Европы – Вильярреал принимает Арсенал, а Манчестер Юнайтед играет с Ромой. Кстати, на нашем сайте идет онлайн-трансляция матча МЮ – Рома.