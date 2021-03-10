Українського тренера вигнали з московського "Спартака"

Керівництво московського "Спартака" прийняло рішення припинити співпрацю з Романом Пилипчуком, який очолював другу команду "червоно-білих".

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За останні десять турів ФНЛ "Спартак"-2 зазнав сім поразок. У турнірній таблиці першості команда займає 15-е місце.

"Бажаємо Роману Михайловичу успіхів у подальшій кар'єрі", – йдеться в повідомленні на офіційному сайті клубу.

53-річний Пилипчук очолював "Спартак-2" з січня минулого року.

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Роман Пилипчук народився в місті Сніжне Донецької області. У якості футболіста пограв в московському "Динамо", кількох клубах Ізраїлю, а закінчував кар'єру в донецькому "Металурзі".

В якості тренера працював з багатьма командами: "Дачія" (Кишинів), "Динамо" (Москва), "Олімпік" (Донецьк), "Спартак" (Юрмала), "Спартак" (Москва), "Динамо" (Мінськ), тренував молодіжну збірну Таджикистану.

Раніше ми повідомляли, що в Москві госпіталізований знаменитий футбольний тренер – 67-річний екснаставник "Спартака" Олег Романцев.

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