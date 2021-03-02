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Інфаркт у найтитулованішого тренера Росії

2 березня, 09:19

Олег Люлька Олег Люлька

Колишній наставник "Спартака" Олег Романцев – у реанімації

У Москві госпіталізований знаменитий футбольний тренер – 67-річний екснаставник "Спартака" Олег Романцев.

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Як повідомляє 5-tv.ru, у росіянина виявлено гострий коронарний синдром. Зараз він перебуває в реанімації в одній із московських лікарень, його стан оцінюється як середнього ступеня тяжкості. Також у бронзового призера літніх Олімпійських ігор 1980 року діагностовано інфаркт.

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Зазначимо, що Романцев, будучи футболістом, захищав кольори московського "Спартака" з 1976 по 1983 рік. Став чемпіоном СРСР як гравець. Як тренер же вісім разів приводив "Спартак" до чемпіонства в РФ – це рекорд російської Прем'єр-ліги.

Олег Романцев
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Олег Романцев / Фото: Twitter

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Додамо, що після завершення ігрової кар'єри Романцев пристрастився до тютюнопаління. Зазвичай за матч він викурював до двох пачок. За спогадами ексворотаря "Спартака" Олександра Філімонова, особистий кабінет Романцева весь був у тютюновому диму.

Своїй звичці Романцев залишився вірним навіть після запровадження заборони на куріння в тренерській зоні, за що доводилося платити штрафи. Щоправда, він знизив обсяг викурених цигарок до 10 штук за гру.

Раніше інший екстренер "Спартака" Валерій Карпін заявив, що готовий застрелитися.

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тренер чемпіонат Росії Спартак Москва Олег Романцев
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