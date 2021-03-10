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Украинского тренера выгнали из московского "Спартака"

10 марта, 20:14

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Роман Пилипчук провалил выступление в ФНЛ

Руководство московского "Спартака" приняло решение прекратить сотрудничество с Романом Пилипчуком, который возглавлял вторую команду "красно-белых".

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За последние десять туров ФНЛ "Спартак"-2 потерпел семь поражений. В турнирной таблице первенства команда занимает 15-е место.

"Желаем Роману Михайловичу успехов в дальнейшей карьере", – говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

53-летний Пилипчук возглавлял "Спартак-2" с января прошлого года.

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Роман Пилипчук родился в городе Снежное Донецкой области. В качестве футболиста поиграл в московском "Динамо", нескольких клубах Израиля, а заканчивал карьеру в донецком "Металлурге".

В качестве тренера работал со многими командами: "Дачия" (Кишинев), "Динамо" (Москва), "Олимпик" (Донецк), "Спартак" (Юрмала), "Спартак" (Москва), "Динамо" (Минск), тренировал молодежную сборную Таджикистана.

Ранее мы сообщали, что в Москве госпитализирован знаменитый футбольный тренер – 67-летний экс-наставник "Спартака" Олег Романцев.

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тренер Спартак Москва Роман Пилипчук
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