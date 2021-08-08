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Український клуб представив нову форму за допомогою напівголої красуні

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
8 серпня, 13:53
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Клуб другої ліги України ЛНЗ з Черкас оригінально представив комплект форми на новий сезон. Екіпіровку команди презентувала чарівна дівчина
Оригінальна презентація форми клубу Другої ліги
Оригінальна презентація форми клубу Другої ліги / Фото: Instagram

Напівгола красуня в формі ЛНЗ провела ефектну фотосесію в полі пшениці на тлі заходу.

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Футбольні команди частенько видумують оригінальний сценарій для презентації своєї форми, але черкаський клуб переплюнув всіх. У всякому разі, в Україні!

"Представляємо новий комплект форми на сезон 2021/2022. Він повністю білого кольору з квітами та елементами клубу", – йдеться в повідомленні клубу на офіційному сайті.

Клуб ЛНЗ був заснований в 2006 році, а до 2017 клуб грав в чемпіонаті і кубку Черкаської області.

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ЛНЗ є володарем Кубка України (2018, 2021) і бронзовим призером чемпіонату України (2019, 2020) серед любителів.

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