Український клуб представив нову форму за допомогою напівголої красуні

Клуб другої ліги України ЛНЗ з Черкас оригінально представив комплект форми на новий сезон. Екіпіровку команди презентувала чарівна дівчина

Оригінальна презентація форми клубу Другої ліги / Фото: Instagram

Напівгола красуня в формі ЛНЗ провела ефектну фотосесію в полі пшениці на тлі заходу.

Читайте також: Шахтар представив нову форму неймовірним шоу: фото і відео

Футбольні команди частенько видумують оригінальний сценарій для презентації своєї форми, але черкаський клуб переплюнув всіх. У всякому разі, в Україні!

"Представляємо новий комплект форми на сезон 2021/2022. Він повністю білого кольору з квітами та елементами клубу", – йдеться в повідомленні клубу на офіційному сайті.

Клуб ЛНЗ був заснований в 2006 році, а до 2017 клуб грав в чемпіонаті і кубку Черкаської області.

Читайте також: Динамо представило форму на новий сезон: ціна і реакція фанів

ЛНЗ є володарем Кубка України (2018, 2021) і бронзовим призером чемпіонату України (2019, 2020) серед любителів.