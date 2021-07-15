Шахтар представив нову форму неймовірним шоу: фото і відео

Шахтар представив комплекти форми на новий сезон. Новий технічний спонсор об'єднав в новій формі традиції шахтарів з сучасними тенденціями

Шахтар представив нову форму / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Сьогодні донецький Шахтар представив новий комплект форми від нового технічного спонсора Puma. Презентація відбулася в "Українському домі", який спеціально до заходу прикрасили в оранжево-чорні кольори .

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А сама презентація здивувала неймовірним лазерним шоу. Також присутні побачили брейк і яскравий перформанс з балончиками. Навіть футболісти трохи "похуліганили" і розмалювали фарбою стенди з новою екіпіровкою. Всім бажаючим після презентації дозволили пройти на перший рівень і подивитися форму ближче, після чого можна було отримати автограф футболістів на задньому дворі "Українського дому".

Домашній комплект (помаранчевого кольору)

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Гостьовий комплект (чорного кольору)

Третій комплект (білого кольору)

Попередня форма Шахтаря

Нова форма Шахтаря

Відзначимо, що Шахтар змінив технічного спонсора вперше за 12 років. Про укладення контракту з німецькою компанією стало відомо ще в 2020 році, але минулий сезон "гірники" догравали в комплекті попереднього виробника.

Додамо, що перший матч у новій формі Шахтар проведе 24 липня – на НСК "Олімпійський" "гірники" приймуть Інгулець.