Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Лайфхакер Техно
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Шахтар представив нову форму неймовірним шоу: фото і відео

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
15 липня, 21:46
Копіювати лінк
Шахтар представив комплекти форми на новий сезон. Новий технічний спонсор об'єднав в новій формі традиції шахтарів з сучасними тенденціями
Шахтар представив нову форму
Шахтар представив нову форму / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Сьогодні донецький Шахтар представив новий комплект форми від нового технічного спонсора Puma. Презентація відбулася в "Українському домі", який спеціально до заходу прикрасили в оранжево-чорні кольори .

Читайте також: На перший матч Де Дзербі в Україні уболівальників пустять безкоштовно

А сама презентація здивувала неймовірним лазерним шоу. Також присутні побачили брейк і яскравий перформанс з балончиками. Навіть футболісти трохи "похуліганили" і розмалювали фарбою стенди з новою екіпіровкою. Всім бажаючим після презентації дозволили пройти на перший рівень і подивитися форму ближче, після чого можна було отримати автограф футболістів на задньому дворі "Українського дому".

Домашній комплект (помаранчевого кольору)

В тренді

Гостьовий комплект (чорного кольору)

Третій комплект (білого кольору)

Попередня форма Шахтаря

Нова форма Шахтаря

Відзначимо, що Шахтар змінив технічного спонсора вперше за 12 років. Про укладення контракту з німецькою компанією стало відомо ще в 2020 році, але минулий сезон "гірники" догравали в комплекті попереднього виробника.

Додамо, що перший матч у новій формі Шахтар проведе 24 липня – на НСК "Олімпійський" "гірники" приймуть Інгулець.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
збірна України
Спортивні красуні
Більше красунь
Спортивні історії
Хочу ще
Останні новини
Більше новин
Опитування
Дівчата покеру
PokerMatch

Олена
Мироненко

Україна
Фото красуні
Рейтинг
Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметріус Андраде Деметріус Андраде
10
Наоя Іноуе Наоя Іноуе
Покер - це спорт!
Новини покеру
Опитування

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти