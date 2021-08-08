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Украинский клуб представил новую форму с помощью полуголой красотки

Александр Трикиша Александр Трикиша
8 августа, 13:53
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Клуб второй лиги Украины ЛНЗ из Черкасс оригинально представил комплект формы на новый сезон. Экипировку команды презентовала очаровательная девушка
Оригинальная презентация формы клуба Второй лиги
Оригинальная презентация формы клуба Второй лиги / Фото: Instagram

Полуголая красотка в форме ЛНЗ провела эффектную фотосессию в поле пшеницы на фоне заката.

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Футбольные команды частенько выдумывают оригинальный сценарий для презентации своей формы, но черкасский клуб переплюнул всех. Во всяком случае, в Украине!

"Представляем новый комплект формы на сезон 2021/2022. Он полностью белого цвета с цветами и элементами клуба", – говорится в сообщении клуба на официальном сайте.

Клуб ЛНЗ был основан в 2006 году, а до 2017 клуб играл в чемпионате и кубке Черкасской области.

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ЛНЗ является обладателем Кубка Украины (2018, 2021) и бронзовым призером чемпионата Украины (2019, 2020) среди любителей.

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