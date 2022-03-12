Український футболіст та його мама загинули від куль російських окупантів

У п'ятницю, 11 березня, від куль рашистів загинув гравець київської команди Атлет Дмитро Євдоченко, повідомляє пресслужба клубу.
Разом із 16-річним хлопцем було вбито і його матір – Марину Євдоченко. Трагедія сталася під час евакуації сім'ї із Броварського району Київської області.
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Це вже не перша смерть українського футболіста від рук російсько-фашистських військ. У перші дні війни від російського снаряду у Києві загинув футболіст ФК Гостомель Дмитро Мартиненко – разом зі своєю мамою.
У бою проти рашистів загинув смертю хоробрих екс-захисник Карпат Віталій Сапило. Вихованець школи львівського клубу був командиром танка. Президент України Володимир Зеленський присвоїв Віталію Сапило звання Герой України (посмертно).