Від російського снаряда у Києві загинув футболіст – з мамою

У Києві загинув футболіст аматорського ФК Гостомель Дмитро Мартиненко разом зі своєю мамою.
До їхнього будинку потрапив російський снаряд.
Про це повідомляє Києво-Святошинська районна федерація футболу у Facebook.
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Дмитро Мартиненко – вихованець луганського футболу. Він був найкращим бомбардиром та найкращим гравцем другої ліги чемпіонату Києво-Святошинського району.
Грав на позиції півзахисника.
22 лютого йому виповнилося 25 років.
Раніше у боях проти рашистів під Києвом загинув гравець Карпат. Вихованець школи львівського клубу Віталій Сапіло 2000 р.н. був командиром танка.