От российского снаряда в Киеве погиб футболист – с мамой

Новые жертвы вторжения российского агрессора в Украину

Дмитрию Мартыненко было 25 лет / Фото: Facebook, Коллаж: Сегодня

В Киеве погиб футболист аматорского ФК Гостомель Дмитрий Мартыненко – вместе со своей мамой.

В их дом попал российский снаряд.

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Об этом сообщает Киево-Святошинская районная федерация футбола у себя в Facebook.

Дмитрий Мартыненко – воспитанник луганского футбола. Он был лучшим бомбардиром и лучшим игроком второй лиги чемпионата Киево-Святошинского района.

Играл на позиции полузащитника.

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22 февраля ему исполнилось 25 лет.

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Ранее в боях против рашистов под Киевом погиб игрок Карпат. Воспитанник школы львовского клуба Виталий Сапило 2000 г.р. был командиром танка.