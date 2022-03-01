От российского снаряда в Киеве погиб футболист – с мамой

В Киеве погиб футболист аматорского ФК Гостомель Дмитрий Мартыненко – вместе со своей мамой.
В их дом попал российский снаряд.
Об этом сообщает Киево-Святошинская районная федерация футбола у себя в Facebook.
Далее по теме
Дмитрий Мартыненко – воспитанник луганского футбола. Он был лучшим бомбардиром и лучшим игроком второй лиги чемпионата Киево-Святошинского района.
Играл на позиции полузащитника.
22 февраля ему исполнилось 25 лет.
Ранее в боях против рашистов под Киевом погиб игрок Карпат. Воспитанник школы львовского клуба Виталий Сапило 2000 г.р. был командиром танка.