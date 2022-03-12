Украинский футболист и его мама погибли от пуль российских кафиров

Российские нелюди забрали жизнь еще одного талантливого футболиста

Футболист киевского Атлета Дмитрий Евдоченко и его мама погибли от рук рашистских оккупантов / Фото: Facebook

В пятницу, 11 марта, от пуль рашистов погиб игрок киевской команды Атлет Дмитрий Евдоченко, сообщает пресс-служба клуба.

Вместе с 16-летним парнем была убита и его мать – Марина Евдоченко. Трагедия произошла во время эвакуации семьи из Броварского района Киевской области.

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Это уже не первая смерть украинского футболиста от рук российско-фашистских войск. В первые дни войны от российского снаряда в Киеве погиб футболист ФК Гостомель Дмитрий Мартыненко – вместе со своей мамой.

Дмитрию Мартыненко было 25 лет / Фото: Facebook, Коллаж: Сегодня

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В бою против рашистов пал смертью храбрых экс-защитник Карпат Виталий Сапило. Воспитанник школы львовского клуба был командиром танка. Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Виталию Сапило звание Герой Украины (посмертно).