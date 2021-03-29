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Українка вперше відсудила чоловічий матч чемпіонату світу з футболу

29 березня, 11:04

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Катерина Монзуль працювала на зустрічі збірних Австрії та Фарерських островів

Минулими вихідними стали особливими для світового футболу. Вперше в історії чоловічі матчі відбору на мундіаль судили жінки. У суботу француженка Стефані Фраппар працювала на поєдинку Нідерланди – Латвія (2:0). А в неділю українка Катерина Монзуль була головним арбітром зустрічі у Відні між Австрією і Фарерськими островами. Нещодавно українська суддя увійшла до трійки найкращих у світі за 10 років.

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39-річна харків'янка раніше обслуговувала матчі національних команд в Лізі націй і клубних – в Лізі Європи. В грудні українець забив перший гол в єврокубках команді Яремчука, а судила їх Монзуль. Тепер Катерина разом із Фраппар відкриває новий етап у кар'єрі.

Тренер "Слована" дякує Катерині Монзуль

Тренер "Слована" дякує Катерині Монзуль / Фото: Reuters

Вчора гості з Фарерських островів відкрили рахунок, але австрійці ще до перерви вийшли вперед і встановили остаточний рахунок – 3:1. Один з м'ячів забив колишній захисник київського "Динамо" Александар Драгович. Українка Монзуль показала по одній жовтій картці кожній команді – ще в першому таймі. До вашої уваги – огляд зустрічі Австрія – Фарери:

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Читайте також: всі результати і відеоогляди матчів відбору на ЧС-2022 у неділю.

Дивіться недавній сюжет агентства Reuters про Катерину:

Відео: Reuters

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футбол Катерина Монзуль Стефані Фраппар
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