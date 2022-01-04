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Українець попросив допомоги у Ліонеля Мессі. У нього така сама хвороба, як у зірки футболу

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор Спорт Сьогодні
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4 січня, 11:55
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18-річному Павлу Вінтоняку поставили діагноз – дефіцит гормону росту. Щомісяця хлопцеві потрібно 24 тисячі гривень на ліки
Павло вірить, що Мессі йому допоможе
Павло вірить, що Мессі йому допоможе / Фото: Колаж: Сьогодні

Павло Вінтоняк із Космача Івано-Франківської області мріє вирости. Хлопцеві залишилося 2-3 роки, під час яких він може приймати необхідний препарат, тому що далі зони ростe "закриються".

У свої 18 років Вінтоняк має зріст 1 м 48 см. У нього такий самий діагноз, який поставили медики Мессі у 10-річному віці – "дефіцит гормону росту".

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Щомісяця хлопець потребує 24 тисяч гривень для закупівлі гормону росту. Проте сім'я вже не має грошей, щоб продовжувати лікування, повідомляє Суспільне. Тому він вирішив звернутися до Мессі по допомогу.

"Люди збирали гроші з волонтерами, їх вистачило на три місяці. І все – більше вже немає грошей. Ми звернулися до футболіста Мессі, бо знаємо, що він допомагає таким дітям, як я", – каже Павло.

Ліонелю Мессі вдалося подолати недугу. Тепер його зріст – 1 м 69 см. Вінтоняк каже, що сподівається на різдвяне диво та що його проблему почують небайдужі.

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Влітку ріст Павла був 1 м 40 см, проте після препаратів для стимулювання гормону росту хлопець почав підростати.

24 тис. грн. на місяць на лікування для сім'ї – велика сума, зізнається мама Оля. Жінка 16 років працювала санітаркою в Космачі, проте потрапила під скорочення. Тепер планує їхати за кордон, щоби заробити гроші на лікування сина.

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