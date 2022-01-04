Украинец попросил помощи у Лионеля Месси. У него такая же болезнь, как у звезды футбола

18-летнему Павлу Винтоняку поставили диагноз – дефицит гормона роста. Каждый месяц парню нужно 24 тысячи гривен на лекарство

Павел верит, что Месси ему поможет / Фото: Коллаж: Сегодня

Павел Винтоняк из Космача Ивано-Франковской области мечтает вырасти. Парню осталось 2-3 года, во время которых он может колоть необходимый препарат, потому дальше зоны роста "закроются".

В свои 18 лет Винтоняк имеет рост 1 м 48 см. У него такой же диагноз, который поставили медики Месси в 10-летнем возрасте – "дефицит гормона роста".

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Каждый месяц парень нуждается в 24 тысячах гривен для закупки гормона роста. Однако у семьи уже нет денег, чтобы продолжать лечение, сообщает Суспільне. Поэтому он решил обратиться к Месси за помощью.

"Люди собирали деньги с волонтерами, их хватило на три месяца. И все – больше уже нет денег. Мы обратились к футболисту Месси, потому что знаем, что он помогает таким детям, как я", – говорит Павел.

Лионелю Месси удалось преодолеть недуг. Теперь его рост – 1 м 69 см. Винтоняк говорит, что надеется на рождественское чудо и его проблему услышат неравнодушные.

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Летом рост Павла был 1 м 40 см, однако после препаратов для стимулирования гормона роста парень начал подрастать.

24 тыс. грн в месяц на лечение для семьи – большая сумма, признается мама Оля. Женщина 16 лет работала санитаркой в ​​Космаче, однако попала под сокращение. Теперь планирует ехать за границу, чтобы заработать деньги на лечение сына.