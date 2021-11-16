Україна вирвала перемогу у Сербії та продовжує боротьбу за Євро

Молодіжна збірна України здобула перемогу над однолітками із Сербії у відборі на Євро-2023 і продовжує гонитву за першим місцем у групі

Українська молодіжка обіграла Сербію / Фото: УАФ

Українці першими відкрили рахунок у матчі після голу Дмитра Крискова вже на 9-й хвилині зустрічі. Наші футболісти продовжили нагнітати біля воріт суперника, але до перерви більше забити не вдалося.

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У другому таймі наша команда продовжувала грати першим номером, але натрапила на гол від Стефана Мітровича.

Проте рівність на табло протрималася лише три хвилини, коли відзначився Георгій Судаков, який приніс нашій команді перемогу з рахунком 2:1.

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Україна набрала 13 очок та наздогнала Францію, але вона свій матч шостого туру ще не зіграла. Попереду наша команда має ще чотири поєдинки, у тому числі і з Францією вдома.

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У фінальну частину виходить переможець групи, а найкращі команди серед тих, що посіли другі місця, гратимуть у стикових матчах.