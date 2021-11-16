Украина вырвала победу у Сербии и продолжает борьбу за Евро

Молодежная сборная Украины одержала победу над сверстниками из Сербии в отборе на Евро-2023 и продолжает погоню за первым местом в группе

Украинская молодежка обыграла Сербию / Фото: УАФ

Украинцы первыми открыли счет в матче после гола Дмитрия Крыскова уже на 9-й минуте встречи. Наши футболисты продолжили нагнетать у ворот соперника, но больше до перерыва забить не удалось.

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Во втором тайме наша команда продолжала играть первым номером, но нарвалась на гол от Стефана Митровича.

Тем не менее, равенство на табло продержалось всего три минуты, когда отличился Георгий Судаков, принесший нашей команде победу со счетом 2:1.

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Украина набрала 13 очков и догнала Францию, но она свой матч шестого тура еще не сыграла. Впереды у нашей команды еще четыре поединка, в том числе и с Францией дома.

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В финальную часть выходит победитель группы, а лучшие команды среди занявших вторые места будут играть в стыковых матчах.