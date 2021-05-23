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Україна вперше переможе у 2021 році: розгромний прогноз на матч з Бахрейном

Кирило Круторогов, Олена Павлова
23 травня, 13:45
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Своїми очікуваннями від товариського матчу між збірними України і Бахрейну в Харкові 23 травня поділився відомий коментатор Кирило Круторогов
Тренування збірної України
Тренування збірної України / Фото: УАФ

Сьогодні в Харкові збірна України пройде першу перевірку в рамках підготовки до Євро-2020. Суперником команди Андрія Шевченка в спарингу на стадіоні "Металіст" стане Бахрейн. Початок зустрічі о 21:00. Мультимедійний онлайн Україна – Бахрейн доступний на нашому сайті з усіма найцікавішими подробицями.

Команда Андрія Шевченка провела тижневий тренувальний цикл і тепер зіграє спаринг, перший з трьох перед Євро. Зі збірною Бахрейну раніше наші не зустрічалися. Ця команда ніколи не виступала на чемпіонаті світу, а її максимум на Кубку Азії – четверте місце 17 років тому, до речі, з того турніру вони не пропустили не одного першості свого континенту, тричі не виходили з групи, але зробили це в 2019-му.

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Якраз в 2019 році Бахрейн очолив і тренує досі португалець Еліу Соуза. Абсолютна більшість гравців виступає у внутрішньому чемпіонаті, двоє – в клубі з ОАЕ і один – в чеському Богеміанс.

Уже відомо, що збірній України і в цьому матчі, і на Євро через травму не допоможе Віталій Буяльський. А проти Бахрейну не зіграє Віктор Корнієнко, який підхопив ангіну. Зінченко, Малиновський, Коваленко і Яремчук ще не приєдналися до головної команди, як і поки що ні встиг відновитися від травми Коноплянка.

В тренді

Останні шість матчів наша головна команда країни не перемагала, зокрема, жодного разу в 2021 році. Напевно, присутність 20 тисяч глядачів на харківському стадіоні посприяє мотивації і натхненню.

Хоча, ймовірно, Шевченко перевірить у справі тих, хто ще не дебютував або поки що грав мало – Сироту, Попова, Судакова, Бондаренка, Ледньова і Довбика. Адже тренерському штабу доведеться вирішувати, кого відсіяти перед виїздом на Євро-2020.

ПРОГНОЗ. Яким би не був склад збірної України, вона точно повинна перемогти, також очікую її індивідуальний ТБ 3.0.

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
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