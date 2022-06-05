Україна U21 – Північна Македонія U21: пряма відеотрансляція матчу

Молодіжна збірна України зіграє відбірковий матч чемпіонату Європи 2023 із командою Північної Македонії. Стежте за прямою трансляцією поєдинку на нашому сайті

Україна U-21 - Північна Македонія U-21

Сьогодні, 5 червня, відбудеться відбірковий матч кваліфікації чемпіонату Європи 2023 U-21, у якому зіграють молодіжні збірні України та Північної Македонії. Зустріч розпочнеться о 20:45 за київським часом на стадіоні "Есеньюрт Неджмі Кадіоглу" у Стамбулі.

Нагадаємо, сьогодні перша збірна України зіграє з Уельсом вирішальний поєдинок плей-оф ЧС-2022.

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На нашому сайті відбудеться пряма відеотрансляція матчу молодіжних збірних України та Північної Македонії.

Україна U21 – Північна Македонія U21

Підопічні Руслана Ротаня достроково гарантували вихід у плей-оф Євро-2023. Наші хлопці точно не опустяться нижче другого рядка турнірної таблиці групи Н. Для того, щоб гарантувати вихід на ЧЄ-2023 з першого місця необхідно здобути три перемоги в матчах, що залишилися, і сподіватися на осічку лідера групи французів.

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Нагадаємо, що у фінальній частині Євро-2023 (U-21) виступатимуть 16 команд – Румунія та Грузія як господарі турніру та ще 14 збірних, які приєднаються до них за результатами відбору (дев'ять переможців груп, найкраща команда серед володарів других місць та чотири переможці плей-оф, у якому гратимуть вісім володарів других місць).

Склад молодіжної збірної України

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Воротарі: Анатолій Трубін (Шахтар Донецьк), Руслан Нещерет (Динамо Київ), Кирило Фесюн (Колос Ковальовка).

Захисники: Антон Боль, Костянтин Вівчаренко (обидва – Динамо Київ), Олександр Драмбаєв (Маріуполь), Олексій Сич, Роман Дідик (обидва – Рух Львів), Дмитро Капінус (Металіст 1925 Харків), Максим Таловєров (Славія, Чехія), Валерій Дубко (Зоря Луганськ).

Півзахисники: Георгій Судаков, Артем Бондаренко (обидва – Шахтар Донецьк), Данило Алефіренко, Максим Хлань (обидва – Зоря Луганськ), Ельдар Кулієв (Мінай), Микола Михайленко, Максим Брагару (обидва – Чорноморець Одеса)), Дмитро Криськів (Металіст 1925 Харків) , Іван Желізко (Валмієра, Латвія), Богдан Білошевський (Олександрія).

Нападники: Владислав Ванат (Динамо Київ), Владислав Супряга (Сампдорія, Італія), Микола Кухаревич (Левен, Бельгія), Богдан В'юнник (Цюріх, Швейцарія)

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Матчі збірної України, що залишилися: