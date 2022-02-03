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Україна – Росія: де дивитись матч смерті на Євро-2022

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
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3 лютого, 17:47
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В п'ятницю у півфіналі чемпіонату Європи з футзалу відбудеться принциповий матч – збірна України зустрінеться з командою Росії. Стежити за матчем можна на ТБ та в інтернеті
Україна і Росія зустрінуться у півфіналі Євро-2022
Україна і Росія зустрінуться у півфіналі Євро-2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

Поєдинок Україна – Росія розпочнеться о 18:00. Нижче – список трансляцій, де можна дивитися матч Євро-2022.

Читайте також: Битва за карту на грудях: хто фаворит у матчі Україна – Росія на Євро-2022

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Де дивитись Україна – Росія

Трансляція матчу
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  • UA:Перший
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Україна та Росія зустрінуться між собою на такому високому рівні вперше за багато років, адже після початку війни УЄФА розводить наші команди та збірні.

Але у півфіналі чемпіонату Європи місця для маневрів вже немає, тому ми таки станемо свідками принципового протистояння.

Як команди вийшли до півфіналу Євро-2022

На груповому етапі наша команда програла Португалії (0:1) та Нідерландам (2:3), але розгромила Сербію (6:1), що дозволило українцям обійти в таблиці нідерландців та тих самих сербів за рахунок кращої різниці м'ячів.

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У 1/4 фіналу чемпіонату Європи Україна обіграла команду Казахстану – 5:3.

Читайте також: "Радили взяти бразильців, як у Росії". Наставник збірної України пояснив відмову від легіонерів

Євро-2022: Україна vs Португалія
Євро-2022: Україна vs Португалія / Фото: UEFA.com

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Росія виграла групу зі Словаччиною, Хорватією та Польщею зі стовідсотковим результатом, пропустивши у трьох поєдинках лише два м'ячі, а у відповідь забили 16.

У чвертьфіналі росіяни впевнено обіграли команду Грузії з рахунком 3:1.

Збірна України завойовує перемоги самотужки, на відміну від Росії
Збірна України завойовує перемоги самотужки, на відміну від Росії / Фото: Twitter, Колаж: Сьогодні

Котирування букмекерів:

Аналітики вважають збірну Росії фаворитом матчу: коефіцієнт на перемогу росіян – 1.30, на нічию – 6.80, на перемогу України – 6.55.

Зазначимо, що у разі рівності в основний час команди проведуть екстра-тайм та за необхідності проб'ють серію пенальті.

Нагадаємо, що з одним із гравців збірної України стався скандал. Зараз він виступає у складі збірної з тризубом на грудях і водночас грає в Росії, де раніше носив футболку з серпом та молотом.

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