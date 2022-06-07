Україна втратила основного воротаря перед матчем з Ірландією

Головний тренер збірної України Олександр Петраков розповів про втрати у нашому складі перед матчем Ліги націй з Ірландією

Бущан отримав травму у матчі з Уельсом

У середу, 8 червня, збірна України матчем з Ірландією стартує у Лізі націй. Окрім боротьби за потрапляння до топ-дивізіону, у Лізі націй буде розіграно три путівки на Євро-2024.

Перед матчем у Дубліні Сергій Сидорчук розповів, як команда пережила поразку від Уельсу у відборі на ЧС-2022. А головний тренер збірної України Олександр Петраков зізнався, хто зможе зіграти з ірландцями.

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