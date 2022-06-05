Україна програла Уельсу: що далі?

Цього року наша команда зіграє ще щонайменше шість офіційних матчів. Підопічні Олександра Петракова братимуть участь у Лізі націй

Збірна України не потрапила на ЧМ-2022, але вже скоро стартує у новому турнірі

На жаль, чемпіонат світу з футболу 2022 року пройде без України. У фіналі кваліфікації наша команда поступилася Уельсу – 0:1. Андрій Ярмоленко зрізав м'яч у власні ворота.

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Що далі? Коли ми знову побачимо матчі національної збірної? Такі запитання виникли у багатьох після гри в Кардіффі. Не хвилюйтесь, довго чекати не доведеться. Найближчий матч уже в середу.

Завершивши виступ у відборі на ЧС-2022, збірна України розпочинає виступ у Лізі націй.

Коротко нагадаємо, що це за турнір. Усі команди Європи розділені на чотири дивізіони, які розбиті на чотири групи (крім останнього, там дві). Переможці груп підвищуються у класі, найгірші – понижуються. Переможці груп найвищого дивізіону через півфінали та фінал розіграють трофей.

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Збірна України грає у другому за силою дивізіоні. Свої домашні матчі наша команда проводитиме у польському Лодзі.

Календар збірної України

8 червня. Ірландія – Україна.

11 червня. Україна – Вірменія.

14 червня. Україна – Ірландія.

21 вересня. Шотландія – Україна

24 вересня. Вірменія – Україна.

27 вересня. Україна – Шотландія.

Яка ще користь від Ліги націй? Через цей турнір можна здобути путівку на Євро-2024. Збірні, які не пробилися на чемпіонат Європи через пряму кваліфікацію, матимуть другий шанс. 12 команд за результатами Ліги націй потраплять до плей-офф, де розіграють три перепустки на Євро-2024.