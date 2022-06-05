Україна програла Уельсу: що далі?

На жаль, чемпіонат світу з футболу 2022 року пройде без України. У фіналі кваліфікації наша команда поступилася Уельсу – 0:1. Андрій Ярмоленко зрізав м'яч у власні ворота.
Що далі? Коли ми знову побачимо матчі національної збірної? Такі запитання виникли у багатьох після гри в Кардіффі. Не хвилюйтесь, довго чекати не доведеться. Найближчий матч уже в середу.
Завершивши виступ у відборі на ЧС-2022, збірна України розпочинає виступ у Лізі націй.
Коротко нагадаємо, що це за турнір. Усі команди Європи розділені на чотири дивізіони, які розбиті на чотири групи (крім останнього, там дві). Переможці груп підвищуються у класі, найгірші – понижуються. Переможці груп найвищого дивізіону через півфінали та фінал розіграють трофей.
Збірна України грає у другому за силою дивізіоні. Свої домашні матчі наша команда проводитиме у польському Лодзі.
Календар збірної України
- 8 червня. Ірландія – Україна.
- 11 червня. Україна – Вірменія.
- 14 червня. Україна – Ірландія.
- 21 вересня. Шотландія – Україна
- 24 вересня. Вірменія – Україна.
- 27 вересня. Україна – Шотландія.
Яка ще користь від Ліги націй? Через цей турнір можна здобути путівку на Євро-2024. Збірні, які не пробилися на чемпіонат Європи через пряму кваліфікацію, матимуть другий шанс. 12 команд за результатами Ліги націй потраплять до плей-офф, де розіграють три перепустки на Євро-2024.