Чоловіки повинні залишатися чоловіками. Як збірну України привели до тями після Уельсу

Завтра збірна України починає участь у Лізі націй. Турнір, який дає додатковий шанс потрапити на Євро-2024.

У Дубліні наша команда зіграє проти збірної Ірландії. Напередодні поєдинку півзахисник українців Сергій Сидорчук розповів, як команда пережила поразку від Уельсу у відборі на ЧС-2022.

"Ще ніколи у моїй кар'єрі не було так тихо в готелі. Ніхто з номерів не виходив, хотілося побути одному. А наступного дня наш тренер Олександр Петраков сказав, що чоловіки мають залишатися чоловіками, треба йти далі.

Крім того, всі знають, яка ситуація в нашій країні, і нам дуже важливо привертати увагу до війни. Це найважливіше. Ми є українцями, ми продовжуємо боротися", – заявив Сидорчук на передматчевій пресконференції.