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Україна має намір подати заявку на проведення чемпіонату світу з футболу

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24 березня, 21:26
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Голова УАФ Андрій Павелко висловив припущення, що наша країна може поборотися за проведення найбільшого футбольного турніру світу
Матчі чемпіонату світу можуть пройти у Києві на НСК Олімпійський
Матчі чемпіонату світу можуть пройти у Києві на НСК Олімпійський

Вчора закінчився термін подання заявок на проведення чемпіонатів Європи з футболу 2028 та 2032 років. На диво, одним із кандидатів на турніри стала Росія, яку викинули з турнірів УЄФА та ФІФА через війну в Україні

Цей факт викликав гнівну реакцію у прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, який навіть запропонував віддати Євро Україні замість фашистської Росії. На ці слова відреагував президент УАФ Андрій Павелко.

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"Весь світ зараз з Україною. У футбольному та спортивному середовищі ми відчуваємо, що європейські країни, ФІФА та УЄФА разом з нами. Вони допомагають нам і гуманітарною допомогою, і рішеннями щодо усунення футболістів, клубів та збірних Росії від змагань, які вони планували. Така єдність навколо України обов'язково допоможе перемогти російський фашизм".

Андрій Павелко відправився до Рима на переговори з УЄФА
Андрій Павелко відправився до Рима на переговори з УЄФА / Фото: Facebook

При цьому голова асоціації запевнив, що Україна була б готова провести Євро та навіть більше! Павелко озвучив значно більші амбіції.

"Я впевнений, що ми зможемо провести. Чому б не подати заявку на чемпіонат світу? Євро у нас уже було, краще поборотися за чемпіонат світу. Тим більше, що Україна вже поєднала весь світ. Можливо, не чемпіонат Європи, ми його вже проводили. А ось чемпіонат світу буде набагато кращим.

Пропоную нашим британським друзям розглянути можливість подання спільної заявки на проведення фінальної частини чемпіонату світу в Україні та Великій Британії. Думаю, Президент та Верховний Головнокомандувач України Володимир Зеленський підтримає таку ідею та сприятиме її реалізації.

Упевнений, що після перемоги над фашистською Росією та відновлення української футбольної інфраструктури ми зможемо спільно з Великою Британією провести такі змагання на найвищому рівні".

Нагадаємо, що найближчий чемпіонат світу пройде взимку 2022 року в Катарі, а за чотири роки мундіаль приймуть США, Канада та Мексика. Можливо, Україна подасть заявку на проведення ЧС-2030, який відбудеться у сторічний ювілей проведення першого мундіалю.

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На сьогодні головними кандидатами на ЧС через вісім років є спільні заявки Уругваю, Аргентини, Чилі та Парагваю, а також Іспанії з Португалією.

Крім того, інтерес до проведення мундіалю виявляли Марокко, Китай, Єгипет, Австралія та спільна заявка Греції, Сербії, Румунії та Болгарії. Господар ЧС-2030 має бути названий 2024 року.

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легенди спорту

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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