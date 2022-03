Борис Джонсон запропонував віддати Україні Євро-2028

ФІФА дискваліфікувала Росію з відбору на ЧС-2022, а УЄФА забанила російські клуби у єврокубках. Але окупанти продовжують вражати своєю тупістю.

У Росії заявили, що подаватимуть заявку на проведення чемпіонату Європи 2028 року. Їх висміяв прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

Більше того, політик запропонував віддати Євро-2028 Україні.

Нагадаємо, основними претендентами на Євро-2028 залишаються Велика Британія та Ірландія. Рішення буде ухвалено у вересні 2023 року.

Scotland 'confident' of Euro 2028 host status with joint UK & Ireland bid to be unopposed https://t.co/AyaHrn23GA pic.twitter.com/8sgFULf0AU