Борис Джонсон запропонував віддати Україні Євро-2028

ФІФА дискваліфікувала Росію з відбору на ЧС-2022, а УЄФА забанила російські клуби у єврокубках. Але окупанти продовжують вражати своєю тупістю.

У Росії заявили, що подаватимуть заявку на проведення чемпіонату Європи 2028 року. Їх висміяв прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

Більше того, політик запропонував віддати Євро-2028 Україні.

"Одна лише думка про те, що Росія хоче провести у себе якийсь спортивний чи культурний захід, виходить за рамки сатири. Я не можу повірити в те, що хтось серйозно розгляне їхню заявку.

Я думаю, що краще було б Росії передати право на проведення чемпіонату Європи Україні", – заявив Джонсон.