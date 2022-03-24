Борис Джонсон запропонував віддати Україні Євро-2028

ФІФА дискваліфікувала Росію з відбору на ЧС-2022, а УЄФА забанила російські клуби у єврокубках. Але окупанти продовжують вражати своєю тупістю.
У Росії заявили, що подаватимуть заявку на проведення чемпіонату Європи 2028 року. Їх висміяв прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.
Більше того, політик запропонував віддати Євро-2028 Україні.
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"Одна лише думка про те, що Росія хоче провести у себе якийсь спортивний чи культурний захід, виходить за рамки сатири. Я не можу повірити в те, що хтось серйозно розгляне їхню заявку.
Я думаю, що краще було б Росії передати право на проведення чемпіонату Європи Україні", – заявив Джонсон.
Нагадаємо, основними претендентами на Євро-2028 залишаються Велика Британія та Ірландія. Рішення буде ухвалено у вересні 2023 року.
Scotland 'confident' of Euro 2028 host status with joint UK & Ireland bid to be unopposed https://t.co/AyaHrn23GA pic.twitter.com/8sgFULf0AU- Football Scotland (@Football_Scot) March 22, 2022