Борис Джонсон предложил отдать Украине Евро-2028

ФИФА дисквалифицировала Россию с отбора на ЧМ-2022, а УЕФА забанил российские клубы в еврокубках. Но оккупанты продолжают поражать своей тупизной.

В России заявили, что будут подавать заявку на проведение чемпионата Европы 2028 года. Их высмеял премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Более того, политик предложил отдать Евро-2028 Украине.

Напомним, основными претендентами на Евро-2028 остаются Великобритания и Ирландия. Решение будет принято в сентябре 2023 года.

