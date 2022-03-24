Борис Джонсон предложил отдать Украине Евро-2028

ФИФА дисквалифицировала Россию с отбора на ЧМ-2022, а УЕФА забанил российские клубы в еврокубках. Но оккупанты продолжают поражать своей тупизной.
В России заявили, что будут подавать заявку на проведение чемпионата Европы 2028 года. Их высмеял премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Более того, политик предложил отдать Евро-2028 Украине.
Далее по теме
"Одна лишь мысль о том, что Россия хочет провести у себя какое-либо спортивное или культурное мероприятие, выходит за рамки сатиры. Я не могу поверить в то, что кто-то серьезно рассмотрит их заявку.
Я думаю, что лучше было бы России передать право проведения чемпионата Европы Украине", – заявил Джонсон.
Напомним, основными претендентами на Евро-2028 остаются Великобритания и Ирландия. Решение будет принято в сентябре 2023 года.
Scotland 'confident' of Euro 2028 host status with joint UK & Ireland bid to be unopposed https://t.co/AyaHrn23GApic.twitter.com/8sgFULf0AU— Football Scotland (@Football_Scot) March 22, 2022