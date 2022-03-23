Казкові ідіоти! Росія намагається отримати право на проведення чемпіонату Європи з футболу

Представники РФС намагаються вдавати, що залишаються частиною цивілізованого світу і можуть проводити великі футбольні турніри

Російський фюрер зацікавився чемпіонатом Європи

Війна Росії проти України дорого коштує країні-окупанту. Через агресивні дії армії Путіна Росію поступово викидають із спортивного світу.

Футбол – не виняток. Раніше ФІФА дискваліфікувала Росію з відбору на ЧС-2022, а УЄФА забанив російські клуби у єврокубках. Втім, представники цієї країни намагаються продовжувати вдавати, що залишаються частиною цивілізованого світу.

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РФ планувала подати заявку на проведення чемпіонатів Європи з футболу у 2028 чи 2032 роках. Віцепрезидент Російського футбольного союзу Сергій Анохін підтвердив, що країна не має наміру відмовлятися від своїх планів.

"Подамо заявку на проведення чемпіонатів Європи 2028 та 2032 років. Це важливо".

Що ж, росіяни – майстри робити гарну міну за повного провалу. Вчора стало відомо, що УЄФА практично визначив господарів Євро-2028. Ними, швидше за все, стануть Велика Британія та Ірландія, оскільки конкуренції у них не спостерігається.

При цьому відомо, що фаворитом на проведення чемпіонату Європи 2032 року є Італія. Конкуренцію їй може скласти Туреччина, яка відмовилася від суперництва з британцями у 2028 році. Раніше турецька заявка вже не раз програвала під час визначення господарів Євро:

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