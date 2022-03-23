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Сказочные идиоты! Россия пытается заполучить право на проведение чемпионата Европы по футболу

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23 марта, 17:46
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Представители РФС пытаются делать вид, что остаются частью цивилизованного мира и могут проводить крупные футбольные турниры
Российский фюрер позарился на чемпионат Европы
Российский фюрер позарился на чемпионат Европы

Война России против Украины дорого обходится стране-оккупанту. Из-за агрессивных действий армии Путина Россию постепенно выбрасывают из спортивного мира.

Футбол – не исключение. Ранее ФИФА дисквалифицировала Россию с отбора на ЧМ-2022, а УЕФА забанил российские клубы в еврокубках. Впрочем, представители этой страны пытаются продолжать делать вид, что остаются частью цивилизованного мира.

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РФ планировала подать заявку на проведение чемпионатов Европы по футболу в 2028 или 2032 годах. Вице-президент Российского футбольного союза Сергей Анохин подтвердил, что страна не собирается отказываться от своих планов.

"Подадим заявку на проведение чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов. Это важно".

Что ж, россияне – мастера делать красивую мину при полном провале. Вчера стало известно, что УЕФА практически определил хозяев Евро-2028. Ими скорее всего станут Великобритания и Ирландия, поскольку конкуренции у них не наблюдается.

При этом также известно, что фаворитом на проведение чемпионата Европы 2032 года является Италия. Конкуренцию ей может составить Турция, которая отказалась от соперничества с британцами в 2028 году. Ранее турецкая заявка уже не раз проигрывала во время определения хозяев Евро:

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  • Австрии со Швейцарией (2008, подавались в паре с Грецией).
  • Украине с Польшей (2012)
  • Франции (2016)
  • Германии (2024)

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УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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