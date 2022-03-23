Сказочные идиоты! Россия пытается заполучить право на проведение чемпионата Европы по футболу

Представители РФС пытаются делать вид, что остаются частью цивилизованного мира и могут проводить крупные футбольные турниры

Российский фюрер позарился на чемпионат Европы

Война России против Украины дорого обходится стране-оккупанту. Из-за агрессивных действий армии Путина Россию постепенно выбрасывают из спортивного мира.

Футбол – не исключение. Ранее ФИФА дисквалифицировала Россию с отбора на ЧМ-2022, а УЕФА забанил российские клубы в еврокубках. Впрочем, представители этой страны пытаются продолжать делать вид, что остаются частью цивилизованного мира.

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РФ планировала подать заявку на проведение чемпионатов Европы по футболу в 2028 или 2032 годах. Вице-президент Российского футбольного союза Сергей Анохин подтвердил, что страна не собирается отказываться от своих планов.

"Подадим заявку на проведение чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов. Это важно".

Что ж, россияне – мастера делать красивую мину при полном провале. Вчера стало известно, что УЕФА практически определил хозяев Евро-2028. Ими скорее всего станут Великобритания и Ирландия, поскольку конкуренции у них не наблюдается.

При этом также известно, что фаворитом на проведение чемпионата Европы 2032 года является Италия. Конкуренцию ей может составить Турция, которая отказалась от соперничества с британцами в 2028 году. Ранее турецкая заявка уже не раз проигрывала во время определения хозяев Евро:

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