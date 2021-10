Удар в стилі Паненки! Президент Франції Макрон забив гол у благодійному матчі

14 жовтня, в комуні Пуассі, недалеко від Парижа відбувся поєдинок на честь 50-річчя футбольного клубу Вар'єте. Команда Президента грала проти збірної медпрацівників лікарні Пуассі.

Президент Франції вийшов на поле під номером 3 і зіграв на позиції опорного півзахисника.

Саме 43-річної політик відкрив рахунок у матчі, реалізувавши пенальті. Макрон вдарив по центру воріт, майже як легендарний Паненка.

Emmanuel Macron | Best shots and skills | 2017-2022 | The french Ronaldo? | 720p HD pic.twitter.com/DRaFw2Tg9f