Удар в стиле Паненки! Президент Франции Макрон забил гол в благотворительном матче

14 октября, в коммуне Пуасси, недалеко от Парижа состоялся поединок в честь 50-летия футбольного клуба Варьете. Команда Президента играла против сборной медработников больницы Пуасси.

Читайте также: ЧМ по футболу хотят провести в Израиле и Палестине – одновременно

Президент Франции вышел на поле под номером 3 и сыграл на позиции опорного полузащитника.

Именно 43-летней политик открыл счет в матче, реализовав пенальти. Макрон ударил по центру ворот, почти как легендарный Паненка.

Emmanuel Macron | Best shots and skills | 2017-2022 | The french Ronaldo ? | 720p HDpic.twitter.com/DRaFw2Tg9f