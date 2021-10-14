Удар в стиле Паненки! Президент Франции Макрон забил гол в благотворительном матче

14 октября, в коммуне Пуасси, недалеко от Парижа состоялся поединок в честь 50-летия футбольного клуба Варьете. Команда Президента играла против сборной медработников больницы Пуасси.
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Президент Франции вышел на поле под номером 3 и сыграл на позиции опорного полузащитника.
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Именно 43-летней политик открыл счет в матче, реализовав пенальти. Макрон ударил по центру ворот, почти как легендарный Паненка.
Emmanuel Macron | Best shots and skills | 2017-2022 | The french Ronaldo ? | 720p HDpic.twitter.com/DRaFw2Tg9f— Sasha Beckermann (@SashaBeckermann) October 14, 2021
В команде Макрона также сыграли бывший главный тренер Арсенала Арсен Венгер и футбольные звезды сборной Франции: Робер Пирес, Кристиан Карамбе, Ален Жиресс и Марсель Десайи.
Матч завершился победой команды Президента Франции со счетом 6:1.
Собранные от проведения матча деньги будут направлены в Фонд парижских госпиталей, которыми руководит первая леди Франции Брижит Макрон.
Добавим, что Макрон с юности увлекается футболом. В студенчестве он играл в команде Национальной школы администрации в Страсбурге.