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ЧМ по футболу хотят провести в Израиле и Палестине – одновременно

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
14 октября, 09:44
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Такую идею относительно мирового первенства-2030 озвучил президент ФИФА Джанни Инфантино
Коллаж - "Сегодня"
Коллаж - "Сегодня"

Израиль и Палестина, во время вооруженного конфликта между которыми в мае погибло более 200 человек, могут совместно провести чемпионат мира по футболу в 2030 году.

Об этом заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.

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"Почему мы не можем помечтать о чемпионате мира в Израиле и соседних странах?"

"Учитывая подписание "Авраамского договора" (соглашения о полной нормализации двусторонних отношений между ОАЭ и Израилем, подписанного при посредничестве США 15 сентября 2020 года), почему не провести турнир в Израиле и соседних ближневосточных странах, включая Палестину?" – сказал Инфантино, которого цитирует The Telegraph, после встречи с премьер-министром Израиля Нафтали Бенетом.

Джанни Инфантино
Джанни Инфантино / Фото: Reuters

Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

/ Фото: AFP

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Отметим, что следующий чемпионат мира по футболу пройдет в конце 2022-го в Катаре. Мундиаль-2026 примут США, Канада и Мексика. А место проведения ЧМ-2030 определят в 2024-м.

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