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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

ЧС з футболу хочуть провести в Ізраїлі і Палестині – одночасно

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
14 жовтня, 09:44
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Таку ідею щодо світової першості-2030 озвучив президент ФІФА Джанні Інфантіно
Колаж - "Сьогодні"
Колаж - "Сьогодні"

Ізраїль і Палестина, під час збройного конфлікту між якими в травні загинуло понад 200 людей, можуть спільно провести чемпіонат світу з футболу в 2030 році.

Про це заявив президент ФІФА Джанні Інфантіно.

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"Чому ми не можемо помріяти про чемпіонат світу в Ізраїлі і сусідніх країнах?"

"З огляду на укладання "Авраамского договору" (угоди про повну нормалізацію двосторонніх відносин між ОАЕ і Ізраїлем, підписаної за посередництва США 15 вересня 2020 року), чому не провести турнір в Ізраїлі і сусідніх близькосхідних країнах, зокрема, Палестині?" – сказав Інфантіно, якого цитує The Telegraph, після зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Бенетом.

Джанні Інфантіно
Джанні Інфантіно / Фото: Reuters

Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

/ Фото: AFP

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Відзначимо, що наступний чемпіонат світу з футболу відбудеться наприкінці 2022-го в Катарі. Мундіаль-2026 приймуть США, Канада і Мексика. А місце проведення ЧС-2030 визначать у 2024-му.

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