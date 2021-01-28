У Путіна – український паспорт! Він шукає роботу в Білорусі

Футболіст приїхав на перегляд до "Німана"

Білоруський футбольний клуб "Німан" з Гродно шукає посилення в зимове міжсезоння. На перегляд до команди прибув український півзахисник Віктор Путін.

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Віктор Путін – уродженець Херсонської області і є вихованцем київської футбольної школи "Динамо" імені В.В. Лобановського. Дуже довгий час півзахисник виступає в польських клубах. Останнім з них був ГКС з Белхатува, який грає у другому польському дивізіоні. У 21 матчі сезону 2019/2020 року півзахисник провів на полі 748 хвилин, записавши на свій рахунок дві гольові передачі, повідомляє сайт "Німана".

За підсумками минулого чемпіонату "Німан" посів п'яте місце, команді не вистачило трьох очок до бронзових медалей і місця в єврокубках.

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Путін залишився без клубу влітку минулого року. Його трансферна вартість – 75 тисяч євро.

Раніше ми писали, що український захисник брестського "Динамо" Євген Хачеріді порівняв протести в Білорусі з українським Майданом.

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