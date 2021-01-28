У Путина – украинский паспорт! Он ищет работу в Беларуси

Футболист приехал на просмотр в "Неман"

Белорусский футбольный клуб "Неман" из Гродно ищет усиление в зимнее межсезонье. На просмотр в команду прибыл украинский полузащитник Виктор Путин.

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Виктор Путин – уроженец Херсонской области и является воспитанником киевской футбольной школы "Динамо" имени В.В. Лобановского. Очень долгое время полузащитник выступает в польских клубах. Последним из них был ГКС из Белхатува, который играет во втором польском дивизионе. В 21 матче сезона 2019/2020 года полузащитник провел на поле 748 минут, записав на свой счет две голевые передачи, сообщает сайт "Немана".

По итогам прошлого чемпионата "Неман" занял пятое место, команде не хватило трех очков до бронзовых медалей и места в еврокубках.

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Путин остался без клуба летом прошлого года. Его трансферная стоимость – 75 тысяч евро.

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