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"Жесть!" Хачериди сравнил протесты в Беларуси с украинским Майданом

28 сентября, 08:57

Олег Люлька Олег Люлька

Семь лет назад Евгений играл за киевское "Динамо", а сейчас выступает в составе чемпионов Беларуси

Футболист чемпионов Беларуси по футболу – брестского "Динамо" – Евгений Хачериди сравнил протесты в Беларуси и последний украинский Майдан, когда он еще был игроком "Динамо" (Киев).

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"В политику я не лезу, не хочу даже обсуждать. Мне главное в футбол играть, а то, что творится в стране, там люди разберутся... Я был на Майдане – там ужас творился. В Беларуси чуть поспокойнее. Тут тоже в Минске… Я новости смотрю. Но в Украине жесть была", – приводит слова украинского защитника брестского "Динамо" Евгения Хачериди YouTube-канал "ЧестнОК"

Евгений Хачериди

Евгений Хачериди / Фото: Динамо Брест

Напомним, в Беларуси в выходные снова прошли массовые протесты против президента республики Александра Лукашенко, который на прошлой неделе провел тайную инаугурацию.

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Действия Лукашенко по фальсификации выборов и тайной инаугурации раскритиковали многие политики мира, заявив, что не признают его президентом.

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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протесты Майдан Беларусь Евгений Хачериди чемпионат Беларуси Динамо Брест
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