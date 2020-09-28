"Жесть!" Хачериди сравнил протесты в Беларуси с украинским Майданом

Футболист чемпионов Беларуси по футболу – брестского "Динамо" – Евгений Хачериди сравнил протесты в Беларуси и последний украинский Майдан, когда он еще был игроком "Динамо" (Киев).
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"В политику я не лезу, не хочу даже обсуждать. Мне главное в футбол играть, а то, что творится в стране, там люди разберутся... Я был на Майдане – там ужас творился. В Беларуси чуть поспокойнее. Тут тоже в Минске… Я новости смотрю. Но в Украине жесть была", – приводит слова украинского защитника брестского "Динамо" Евгения Хачериди YouTube-канал "ЧестнОК"
Напомним, в Беларуси в выходные снова прошли массовые протесты против президента республики Александра Лукашенко, который на прошлой неделе провел тайную инаугурацию.
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Действия Лукашенко по фальсификации выборов и тайной инаугурации раскритиковали многие политики мира, заявив, что не признают его президентом.
Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси
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