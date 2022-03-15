Три тижні мовчання завершено: Ігор Суркіс заговорив про рашистське вторгнення

Президент київського Динамо розповів про діяльність свого футбольного клубу в умовах воєнних дій

/ Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Лише на 20-й день вторгнення російських військ в Україну свою позицію висловив президент футбольного клубу Динамо Ігор Суркіс. Брат народного депутата Верховної Ради України IX скликання від партії ОПЗЖ Григорія Суркіса пояснив, чому так довго не коментував те, що відбувається в Україні.

/ Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Свою позицію футбольний функціонер виклав через офіційний сайт ФК Динамо :

"Щодо моєї особистої позиції, то я волію менше говорити, а більше робити. Але якщо треба при цьому ще й говорити, то немає проблем. Наш сусід Російська Федерація здійснила безпричинну, жорстоку військову агресію проти України. Йде знищення мирного населення, інфраструктури та наших військових. Зараз вся наша країна – це герої! Ті, хто на передовій, показують приклад мужності та стійкості, тисячі волонтерів рятують дітей та забезпечують тил, бізнес допомагає у фінансуванні армії та забезпеченні біженців. Мужність наших військових уже увійшла в світову історію, на керівництво України зараз рівняються лідери цивілізованих країн."

Також Ігор Суркіс розповів про діяльність Динамо за умов воєнного часу:

"З перших днів війни наш клуб зайнявся вирішенням гуманітарних питань – евакуація жінок та дітей, вихованців ДЮФШ імені Лобановського, фінансування лікарень у Києві... які допомагають пораненим, та дитячих будинків, які вкрай потребують допомоги. Наш клуб надає постійну фінансову допомогу в придбанні медикаментів, проведенні операцій як постраждалим цивільним особам, так і військовослужбовцям. Ми продовжимо це робити і фінансуватимемо гуманітарні програми підтримки українців."

Динамо на зборах не програє / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

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Розповів президент Динамо і про стан футболістів та їхніх сімей:

"Ми доклали максимум зусиль, щоб рідні та близькі футболістів "Динамо" отримали допомогу та безпеку. Гравці команди також у безпеці, але відносній. На жаль, через дії російських військових у нашій країні немає безпечного місця на 100 відсотків."

/ Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Нагадаємо, що легіонер Динамо Беньямін Вербіч тимчасово покинув клуб і перейшов до польської Легії.