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Три недели молчания окончены: Игорь Суркис заговорил о рашистском вторжении

Евгений Щербаков Евгений Щербаков редактор Спорт Сегодня
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15 марта, 14:19
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Президент киевского Динамо рассказал о деятельности своего футбольного клуба в условиях войны
/ Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Только на 20-й день вторжения российских войск в Украину свою позицию высказал президент футбольного клуба Динамо Игорь Суркис. Брат народного депутата Верховной Рады Украины IX созыва от партии ОПЗЖ Григория Суркиса объяснил, почему так долго не комментировал происходящее в Украине.

/ Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Свою позицию футбольный функционер изложил через официальный сайт ФК Динамо:

"Что касается моей личной позиции, то я предпочитаю меньше говорить, а больше делать. Но если надо при этом еще и говорить, то нет проблем. Наш сосед Российская Федерация осуществила беспричинную, жестокую военную агрессию против Украины. Идет уничтожение мирного населения, инфраструктуры и наших военных. Сейчас вся наша страна – это герои!

Те, кто на передовой,показывают пример мужества и стойкости, тысячи волонтеров спасают детей и обеспечивают тыл, бизнес помогает в финансировании армии и обеспечении беженцев. Мужество наших военных уже вошло в мировую историю, на руководство Украины сейчас равняются лидеры цивилизованных стран."

Также Игорь Суркис рассказал о деятельности Динамо в условия военного времени:

"С первых дней войны наш клуб занялся решением гуманитарных вопросов – эвакуация женщин и детей, воспитанников ДЮФШ имени Лобановского, финансирование больниц в Киеве... которые помогают раненым, и детским домам, нуждающимся в помощи.

Наш клуб оказывает постоянную финансовую помощь в покупке медикаментов, проведении операций как пострадавшим гражданским лицам, так и военнослужащим. Мы продолжим это делать и будем финансировать гуманитарные программы поддержки украинцев."

Динамо на сборах не проигрывает
Динамо на сборах не проигрывает / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Рассказал президент Динамо и о состоянии футболистов и их семей:

"Мы приложили максимум усилий, чтобы родные и близкие футболистов "Динамо" получили помощь и безопасность. Игроки команды также в безопасности, но относительной. К сожалению, из-за действий российских военных в нашей стране нет безопасного места на 100 процентов."

/ Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Напомним, что легионер Динамо Беньямин Вербич временно покинул клуб и перешел в польскую Легию.

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ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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